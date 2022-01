Focolaio alle Maldive, una quarantina gli italiani positivi: "Bloccati in quarantena" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una vacanza che si è trasformata in una quarantena causa Covid. È questa la disavventura che ha coinvolto Un gruppo di una quarantina di italiani Bloccati da diversi giorni dal virus alle Maldive, nel resort Nakai sull’isola di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Al momento di rientrare in Italia, come previsto dalla normativa locale e secondo le regole dei cosiddetti corridoi turistici, i viaggiatori sono stati sottoposti a un test antigenico, dopo il quale 12 di loro sono risultati positivi. Un esito confermato poi da un tampone molecolare. Per loro, e altri 24 connazionali che erano stati ospitati nelle stesse stanze, è scattata l’isolamento di 14 giorni prevista per i contagiati e i loro contatti stretti dalla normativa locale anti-Covid. Il gruppo di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una vacanza che si è trasformata in unacausa Covid. È questa la disavventura che ha coinvolto Un gruppo di unadida diversi giorni dal virus, nel resort Nakai sull’isola di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Al momento di rientrare in Italia, come previsto dalla normativa locale e secondo le regole dei cosiddetti corridoi turistici, i viaggiatori sono stati sottoposti a un test antigenico, dopo il quale 12 di loro sono risultati. Un esito confermato poi da un tampone molecolare. Per loro, e altri 24 connazionali che erano stati ospitati nelle stesse stanze, è scattata l’isolamento di 14 giorni prevista per i contagiati e i loro contatti stretti dalla normativa locale anti-Covid. Il gruppo di ...

Advertising

Tg3web : Sono una cinquantina i turisti italiani rimasti bloccati alle Maldive dopo un focolaio di covid. Molti sono chiusi… - RaiNews : 150 passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa, arrivata stamani alle 8 in porto a Genova e proveniente da Mar… - Ailand1992 : RT @HuffPostItalia: Focolaio alle Maldive, una quarantina gli italiani positivi: 'Bloccati in quarantena' - HuffPostItalia : Focolaio alle Maldive, una quarantina gli italiani positivi: 'Bloccati in quarantena' - francescadg75 : RT @Tg3web: Sono una cinquantina i turisti italiani rimasti bloccati alle Maldive dopo un focolaio di covid. Molti sono chiusi in alberghi… -