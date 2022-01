Fiorentina: Piatek già a Firenze per visite e firme (Di giovedì 6 gennaio 2022) Krzysztof Piatek è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite e cominciare la nuova avventura con la maglia della Fiorentina. L'attaccante polacco, 26 anni, reduce dall'esperienza in Germania con l'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Krzysztofè arrivato aper sottoporsi allee cominciare la nuova avventura con la maglia della. L'attaccante polacco, 26 anni, reduce dall'esperienza in Germania con l'...

