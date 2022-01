Ficili (Stellantis) - 'Per lo sviluppo delle colonnine servono procedure più snelle'

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I costruttori continuano a proporre nuovi modelli di auto elettriche, ma a che punto è la rete di ricarica? Sono sufficienti le infrastrutture attuali? E lo saranno per le vetture di prossima generazione, dotate di batterie più capaci e di caricatori più potenti? Ecco il punto di vista di Santo, country manager Italia di. Qual è la vostra opinione sullo stato attuale dellodella rete di ricarica in Italia, con particolare riferimento alleinstallate su suolo pubblico? La crescita del mercatovetture elettriche è direttamente collegata allodi una rete d'infrastrutture di ricarica elettrica adeguata e proporzionalmente distribuita sul territorio. Purtroppo, l'Italia è molto indietro rispetto agli altri Paesi europei, essendo ...

In Sistema Italia il gruppo Stellantis gioca un ruolo da protagonista, come ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy: "La nostra vocazione è da sempre mettere in relazione le ...