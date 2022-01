Covid, Gimbe: in Puglia aumentano attualmente positivi e contagi Brindisi è la provincia più colpita (Di giovedì 6 gennaio 2022) Di Francesco Santoro: Lievitano in modo impressionante gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 929) e i contagi (+231,3 per cento), mentre i ricoveri in area medica raggiungono il 12,4 per cento e la percentuale di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive è del 7,3 per cento. Tumultuosa la crescita di casi in provincia di Brindisi: con 875 nuove infezioni ogni 100mila residenti supera Lecce (766), Bari (700), Barletta-Andria-Trani (642), Foggia (526). e Taranto, la meno flagella dal virus con 405. È il quadro sconfortante sull’andamento dell’epidemia in Puglia che emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe. A livello nazionale, «nell’ultima settimana – afferma il presidente dell’organismo indipendente Nino ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 gennaio 2022) Di Francesco Santoro: Lievitano in modo impressionante gliper 100mila abitanti (sono 929) e i(+231,3 per cento), mentre i ricoveri in area medica raggiungono il 12,4 per cento e la percentuale di occupazione dei posti lettonelle terapie intensive è del 7,3 per cento. Tumultuosa la crescita di casi indi: con 875 nuove infezioni ogni 100mila residenti supera Lecce (766), Bari (700), Barletta-Andria-Trani (642), Foggia (526). e Taranto, la meno flagella dal virus con 405. È il quadro sconfortante sull’andamento dell’epidemia inche emerge dal report settimanale della Fondazione. A livello nazionale, «nell’ultima settimana – afferma il presidente dell’organismo indipendente Nino ...

