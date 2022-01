Calcio:Vezzali,cabina di regia per uniformare decisioni Asl (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Una cabina di regia permanenti sui campionati". Il sottosegretario allo sport, Valentina Vezali, è pronta a istituirla "con le competenze necessarie a individuare la soluzione o le soluzioni idonee, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Unadipermanenti sui campionati". Il sottosegretario allo sport, Valentina Vezali, è pronta a istituirla "con le competenze necessarie a individuare la soluzione o le soluzioni idonee, ...

ivanfcardia : Vezzali: 'La cabina di regia è uno strumento che ho preso in considerazione, a maggior ragione a seguito dello stim… - glooit : Calcio:Vezzali,cabina di regia per uniformare decisioni Asl leggi su Gloo - ErGeometra : RT @KingEric_VII: In qualsiasi caso, non riesco a capire perché la politica italiana odia così tanto il calcio. Posso anche capire il mecca… - Alessandro_Ill : RT @KingEric_VII: In qualsiasi caso, non riesco a capire perché la politica italiana odia così tanto il calcio. Posso anche capire il mecca… - MatteoSpaziante : RT @KingEric_VII: In qualsiasi caso, non riesco a capire perché la politica italiana odia così tanto il calcio. Posso anche capire il mecca… -