**Calcio: Serie A, Sampdoria-Cagliari 1-2** (Di giovedì 6 gennaio 2022) Genova, 6 gen. (Adnkronos) - Cagliari corsaro a Genova contro la Sampdoria. I sardi si sono imposti in rimonta 2-1 sulla Sampdoria. Grazie a questo successo salgono a 13 punti mentre i doriani restano fermi a 20. La Samp passa in vantaggio al 18' grazie a Gabbiadini mentre il Cagliari rimonta nella ripresa, al 55' Deiola trova il pari e al 71' Pavoletti firma l'importante successo. La Sampdoria chiude anche in dieci uomini per l'espulsione di Candreva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Genova, 6 gen. (Adnkronos) -corsaro a Genova contro la. I sardi si sono imposti in rimonta 2-1 sulla. Grazie a questo successo salgono a 13 punti mentre i doriani restano fermi a 20. La Samp passa in vantaggio al 18' grazie a Gabbiadini mentre ilrimonta nella ripresa, al 55' Deiola trova il pari e al 71' Pavoletti firma l'importante successo. Lachiude anche in dieci uomini per l'espulsione di Candreva.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - FBiasin : '#Insigne va in un calcio di serie B'. Sarà anche vero, ma vedendo come gestiscono le cose qui da noi non è che si perda moltissimo. - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Eurosport_IT : Seconda vittoria stagionale per il Cagliari: dopo la gara d'andata battuta la Sampdoria anche nel girone di ritorno… - Black_Rabbit_99 : RT @Gazzetta_it: Bologna-Inter, social tra rabbia e ironia. Tifosi nerazzurri sicuri: 'Non giocare è uno svantaggio' -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie L'agente consiglia: 'Raspadori, resta al Sassuolo! Juve, prendi Scamacca' Commenta per primo Il procuratore Tullio Tinti dispensa consigli di mercato al calcio italiano sulla Gazzetta dello Sport : 'Il vivaio italiano è di livello sempre molto alto, i ...sua strada in Serie A.

Gabbiadini illude la Samp, Pavoletti la ribalta: che colpaccio del Cagliari! Gabbiadini illude la Samp. L'attaccante al 18' trova il suo sesto gol consecutivo, ma non basta alla squadra di D'Aversa per uscire da Marassi con i tre punti. Merito anche del Cagliari che, dopo un ...

Serie A oggi, i match in diretta. Quattro le partite rinviate QUOTIDIANO NAZIONALE Covid e campionato, la Lega di serie A: “Con 13 calciatori disponibili si gioca” Dopo le incertezze delle scorse ore e le richieste di chiarimenti, la Lega di Serie A interviene sugli interrogativi relativi alla possibilità o meno dello svolgimento di partite di campionato in conc ...

Salernitana, Iervolino: “Sospendere prossime giornate della serie A” E' quanto afferma in un post pubblicato sui social Danilo Iervolino, imprenditore che si appresta a diventare il nuovo proprietario della #Salernitana.

Commenta per primo Il procuratore Tullio Tinti dispensa consigli di mercato alitaliano sulla Gazzetta dello Sport : 'Il vivaio italiano è di livello sempre molto alto, i ...sua strada inA.Gabbiadini illude la Samp. L'attaccante al 18' trova il suo sesto gol consecutivo, ma non basta alla squadra di D'Aversa per uscire da Marassi con i tre punti. Merito anche del Cagliari che, dopo un ...Dopo le incertezze delle scorse ore e le richieste di chiarimenti, la Lega di Serie A interviene sugli interrogativi relativi alla possibilità o meno dello svolgimento di partite di campionato in conc ...E' quanto afferma in un post pubblicato sui social Danilo Iervolino, imprenditore che si appresta a diventare il nuovo proprietario della #Salernitana.