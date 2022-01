Boris Johnson non introdurrà nuove misure contro Omicron. Ma guai a parlare di No vax

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Prima delle feste natalizie, quando la variantestava dilagando in Gran Bretagna e molti paesi europei avevano irrigidito le regole, il primo ministro britannicoè andatocorrente, rifiutandosi di imporrerestrizioniil parere degli scienziati. Il premier oggi sostiene di aver vinto la scommessa, anche se i contagi sono aumentati a livelli record e il sistema sanitario britannico è finito ancora una volta sotto pressione. Nonostante questo,ha ribadito in una conferenza stampa lunedì pomeriggio che intende “superare la variante” mantenendo le regole attuali, il cosiddetto “Piano B” che prevede l’obbligo di mascherina in gran parte dei luoghi al chiuso, il consiglio di lavorare da remoto dove ...

AGI - Agenzia Italia

... quando la variante Omicron stava dilagando in Gran Bretagna e molti paesi europei avevano irrigidito le regole, il primo ministro britannico è andato controcorrente, rifiutandosi di ...Anche ieri il premier britannico ha riconosciuto che ci sono ancora molti ospedali "sopraffatti" dall'arrivo dei contagiati e che occorre tenere duro ma i dati segnalano che a Londra i ...Il primo ministro britannico scommette ancora sul cosiddetto "Piano B", ma intanto molti lavoratori essenziali sono in auto isolamento e anche negli ospedali l'assenza di personale inizia a farsi sent ...