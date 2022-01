Berlusconi al Quirinale? Quasi impossibile e non cambierebbe nulla: ma la sinistra schiatterebbe (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen – Berlusconi al Quirinale può recepirsi soltanto come qualcosa di impossibile. E questa è solo la premessa del ragionamento che faremo. Berlusconi al Quirinale? Non sarebbe diverso dagli altri Berlusconi al Quirinale sarebbe un nemico del Paese esattamente come tutti i presidenti della Repubblica degli ultimi 30 anni. Possiamo discutere di sfumature, di dettagli, ma sull’agenda internazionale probabilmente non cambierebbe granché. Questo sempre ricordando l’impossibilità Quasi tecnica di un risultato del genere, visto lo stigma che pesa sul Cavaliere da decenni e la sola immagine di Male assoluto che stampa, magistratura e presunta intellighenzia di sinistra hanno consolidato dal 1994 ad oggi. C’è poi – per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen –alpuò recepirsi soltanto come qualcosa di. E questa è solo la premessa del ragionamento che faremo.al? Non sarebbe diverso dagli altrialsarebbe un nemico del Paese esattamente come tutti i presidenti della Repubblica degli ultimi 30 anni. Possiamo discutere di sfumature, di dettagli, ma sull’agenda internazionale probabilmente nongranché. Questo sempre ricordando l’impossibilitàtecnica di un risultato del genere, visto lo stigma che pesa sul Cavaliere da decenni e la sola immagine di Male assoluto che stampa, magistratura e presunta intellighenzia dihanno consolidato dal 1994 ad oggi. C’è poi – per ...

