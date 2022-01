Ascolti tv mercoledì 5 gennaio 2022 | vince Heidi oltre il 16% di share Exploit del documentario su Battiato in onda su RaiTre

(Di giovedì 6 gennaio 2022)la favola ancora una volta. Glitv in prime time di ierivedonorescelta da 3.538.000 spettatori pari al 16.1% di platea televisiva. Si ferma al 12.5 dila sfida tra i Campionissimi di Caduta Libera. Il quiz show condotto da Gerry Scotti raccoglie 2.293.000 spettatori … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 5 gennaio 2022: Heidi supera Caduta Libera, bene Battiato e Big Game #ascoltiTV - zazoomblog : Ascolti TV Mercoledì 5 gennaio 2022. Vince Heidi (16.1%) Battiato (11%) tallona Caduta Libera (12.5%) - #Ascolti… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #5gennaio ?? - davidemaggio : #AscoltiTV | Mercoledì 5 gennaio 2022· Vince Heidi (16.1%), bene l’omaggio a Battiato (11%) che tallona Caduta Li… - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 5 gennaio 2022: Heidi, Caduta Libera, Caro Battiato -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì

RAI - Radiotelevisione Italiana

tv di5 gennaio 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Heidi " contro " Caduta Libera Campionissimi ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,5 ...... Rete 4 Zona Bianca : La7 Non è l'arena " Speciale Corleone il potere e il sangue : Tv8 Friends the Reunion (Prima Tv): Nove Wild Teens " Contadini in Erba :tv5 gennaio 2022: ...