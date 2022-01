Allegri: “Il Napoli più o meno aveva tutti i titolari, noi avevano fuori quattro giocatori” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli, Massimiliano Allegri analizza il match dello Stadium ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: Occasione contro un Napoli così in difficoltà? “Era uno scontro diretto, ma loro più o meno erano tutti i titolari, avevano fuori quattro giocatori, ma all’andata ne avevamo fuori sei anche noi, purtroppo capitano anche queste cose. Il Napoli ha fatto una buona partita, noi altrettanto, potevamo andare in vantaggio, poi siamo stati un pochino imprecisi negli ultimi 20 metri, un pochino frettolosi; una volta raggiunto il pari abbiamo avuto 3-4 minuti di pressione, poi abbiamo iniziato a giocare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il pareggio per 1-1 contro il, Massimilianoanalizza il match dello Stadium ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: Occasione contro uncosì in difficoltà? “Era uno scontro diretto, ma loro più oeranono, ma all’andata nemosei anche noi, purtroppo capitano anche queste cose. Ilha fatto una buona partita, noi altrettanto, potevamo andare in vantaggio, poi siamo stati un pochino imprecisi negli ultimi 20 metri, un pochino frettolosi; una volta raggiunto il pari abbiamo avuto 3-4 minuti di pressione, poi abbiamo iniziato a giocare ...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - juventusfc : Questa era l'ultima risposta del Mister. Come sempre, report su - Paolo_Bargiggia : Se la @juventusfc non riesce nemmeno a vincere in casa contro un mezzo @sscnapoli (11 assenti) e Spalletti a casa,… - valepocha83 : RT @sempreciro: Allegri: 'Il Napoli ha giocato con i titolari.' Lui però ha fatto entrare Dybala, Kulusevski, Bentancur e Kean. Noi Petagna… - Inviaggio65 : RT @RaffoSarnataro: Allegri nel dopopartita ha detto che nel Napoli c'erano tutti i titolarHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHHAHA… -