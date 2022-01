Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tante coppie non hanno figli perché non vogliono uno o non di più ma hanno cani e gatti che occupano il posto dei figli questo negare la maternità e la V diminuisce ci togli umanità lo ha detto Papa Francesco Durante l’udienza generale in Vaticano avere figli e la pienezza della vita di una persona ha aggiunto il pontefice rivolgendo un appello alle istituzioni affinché sia semplificato l’iter per le adozioni Cambiamo argomento dato che lo scenario è cambiato le regole devono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche lo ha detto il Sottosegretario alla salute Andrea costa l’abbonamento della Panda in Italia sottolineando che il vaccino protegge dalla malattia grave dei decessi ma non impedisce completamente la diffusione del contagio bene comunque ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tante coppie non hanno figli perché non vogliono uno o non di più ma hanno cani e gatti che occupano il posto dei figli questo negare la maternità e la V diminuisce ci togli umanità lo ha detto Papa Francesco Durante l’udienza generale in Vaticano avere figli e la pienezza della vita di una persona ha aggiunto il pontefice rivolgendo un appello alle istituzioni affinché sia semplificato l’iter per le adozioni Cambiamo argomento dato che lo scenario è cambiato le regole devono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche lo ha detto il Sottosegretario alla salute Andrea costa l’abbonamento della Panda in Italia sottolineando che il vaccino protegge dalla malattia grave dei decessi ma non impedisce completamente la diffusione del contagio bene comunque ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - AA31192Patriota : RT @tempoweb: #Pensioni, ecco chi può uscire dal lavoro. Le nuove regole per il 2022 #inps #leggedibilancio #previdenza #economia #iltempoq… - AlbOr_EsSence : RT @junews24com: Juve Napoli: conclusa l'indagine epidemiologica dell'ASL. Il comunicato UFFICIALE - -