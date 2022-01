Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 10:10 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon giorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid ancora aperta la strada verso l’estensione del tuo perché in pasto al mondo del lavoro comporta degli ostacoli non facili da superare l’obiettivo del premio Mario Draghi e quello di procedere verso una stretta per contenere il contagio e garantire la sicurezza nei posti di lavoro e soprattutto nella scuola ma se le proposte delle regioni sulle regolamentazione della quarantena e per la ripresa dell’attività scolastica dovrebbe raccolta sul provvedimento che dovrebbe essere varato oggi in consiglio dei ministri non c’è ancora una parola definitiva possibile Dunque che non arrivi una decisione in merito che si vada sull’altro opzione sul tavolo condivisa anche dalle regioni ovvero l’obbligo vaccinale sopra i 60 anni Dove è nata lavorando ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon giorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid ancora aperta la strada verso l’estensione del tuo perché in pasto al mondo del lavoro comporta degli ostacoli non facili da superare l’obiettivo del premio Mario Draghi e quello di procedere verso una stretta per contenere il contagio e garantire la sicurezza nei posti di lavoro e soprattutto nella scuola ma se le proposte delle regioni sulle regolamentazione della quarantena e per la ripresa dell’attività scolastica dovrebbe raccolta sul provvedimento che dovrebbe essere varato oggi in consiglio dei ministri non c’è ancora una parola definitiva possibile Dunque che non arrivi una decisione in merito che si vada sull’altro opzione sul tavolo condivisa anche dalle regioni ovvero l’obbligo vaccinale sopra i 60 anni Dove è nata lavorando ...

