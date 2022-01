Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione mercoledì 5 gennaio in studio Giuliano Ferrigno ancora l’evidenza covid in apertura super di impasto Al lavoro rientro a scuola dal 10 gennaio dopo le festività Smart Working e poi l’estensione dell’obbligo vaccinale sono i temi cruciali di queste ore su quali sono accese le decisioni del governo alla luce dei montaggi e della variante omicron e soprattutto alla luce dei nuovi in casi che hanno sfondato in Italia quota €170000 e direttore sono accesi sul consiglio dei ministri e sulle misure di oggi che il governo Sara chiamata a varare anche se Con ogni probabilità l’obbligo di superare il pass per accedere al posto di lavoro sia nel pubblico che nel privato non approderà in consiglio dei ministri viste le frizioni che agitano la maggioranza ma la partita è ancora aperta ieri 170844 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione mercoledì 5 gennaio in studio Giuliano Ferrigno ancora l’evidenza covid in apertura super di impasto Al lavoro rientro a scuola dal 10 gennaio dopo le festività Smart Working e poi l’estensione dell’obbligo vaccinale sono i temi cruciali di queste ore su quali sono accese le decisioni del governo alla luce dei montaggi e della variante omicron e soprattutto alla luce dei nuovi in casi che hanno sfondato in Italia quota €170000 e direttore sono accesi sul consiglio dei ministri e sulle misure di oggi che il governo Sara chiamata a varare anche se Con ogni probabilità l’obbligo di superare il pass per accedere al posto di lavoro sia nel pubblico che nel privato non approderà in consiglio dei ministri viste le frizioni che agitano la maggioranza ma la partita è ancora aperta ieri 170844 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - cremaonline : #Romanengo: La buona novella, all'auditorium Galilei l'omaggio a #FabrizioDeAndrè per sostenere #Atim Clicca per l… - GenteVipNews : «Zona Bianca», anticipazioni di stasera 5 gennaio 2022 -