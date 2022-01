Stasera in tv | oggi 5 gennaio 2022 | Kalipe' e Caduta Libera

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di mercoledì 5sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla pellicola La Bella e la Bestia alla prima puntata del programma'. Ecco cosa c'èin tv. Programmi tv 5La programmazione serale di mercoledì 5è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la pellicola Heidi. Canale 5, invece, va in scena con il quiz show! Campionissimi, con al timone Gerry Scotti, mentre Rai2 presenta la seconda puntata del programma', condotto da Massimiliano Ossini. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona Bianca. In alternativa, sono diverse le pellicole ...

Advertising

RaiCultura : Il tradizionale Concerto di Capodanno 2022 della @Vienna_Phil dalla maestosa Sala del @Musikverein, oggi #1gennaio… - snflwrchrs : @kthlunev probabilmente sì ma li apro stasera che oggi pome devo uscire ?? - Raiofficialnews : Una serata tra note e parole per rendere omaggio a due grandi pianisti italiani: Maurizio Pollini, che oggi compie… - Bea54587739 : Ho visto ora la storia di Stefy dive dice che oggi sarà da Matano ,quindi nn va più domani ?Cmq l'importante x me è… - JessRab94943151 : @rumba_magica Il sole di oggi lo pagheremo stasera?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi

ComingSoon.it

...condotto da Gerry Scotti e in onda, mercoledì 5 gennaio 2022. Chi sarà il campione in carica pronto a giocare? E gli ospiti in studio? Scopriamolo insieme! Caduta Libera Campionissimi5 ...in tv, mercoledì 5 gennaio 2022: Caduta Libera campionissimi, film Heidi, seconda puntata Kalipè Vediamo quali sono i programmi che, 5 gennaio, vedremo in tv in prima serata. Rai1 ...La raccolta di fondi iniziata con la tombola di Natale si conclude questa sera con l’estrazione delle cartelle già acquistate per sostenere le squadre di protezione civile di Luni e Castelnuovo Magra.Ecco le prime indiscrezioni su come si svolgerà la puntata di stasera a Caduta Libera Campionissimi: tutti gli ospiti e gli sfidanti ...