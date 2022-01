Sinner-Safiullin in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jannik Sinner dovrà vedersela con Roman Safiullin, nel contesto della disputa tra Italia e Russia, determinante sfida valevole per l’Atp Cup 2022. Il confronto tra le due selezioni nazionali determinerà quale tra esse potrà accedere alle semifinali della competizione di riferimento; l’altoatesino affronterà un avversario certamente ostico, come ha dimostrato contro Australia e Francia, ma partendo indubitabilmente con i favori del pronostico. Dopo aver sconfitto prima Max Purcell e poi Arthur Rinderknech, Sinner proverà a far partire il gruppo azzurro con il piede giusto. Dopo il confronto tra il giovane di San Candido e il tennista aussie, di scena il big match tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA L’evento in questione si svolgerà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jannikdovrà vedersela con Roman, nel contesto della disputa tra Italia e Russia, determinante sfida valevole per l’Atp Cup. Il confronto tra le due selezioni nazionali determinerà quale tra esse potrà accedere alle semifinali della competizione di riferimento; l’altoatesino affronterà un avversario certamente ostico, come ha dimostrato contro Australia e Francia, ma partendo indubitabilmente con i favori del pronostico. Dopo aver sconfitto prima Max Purcell e poi Arthur Rinderknech,proverà a far partire il gruppo azzurro con il piede giusto. Dopo il confronto tra il giovane di San Candido e il tennista aussie, di scena il big match tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA L’evento in questione si svolgerà ...

Advertising

SuperTennisTv : ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup!… - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - liciafederer : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - effedandrea : RT @federtennis: ? 00:00 live su @SuperTennistv c'è in palio la semifinale dell'#ATPCup ???? Italia ?? Russia ???? ???? Sinner ?? Safiullin ???? ????… - BetsFinland : ATP Cup: Madvedev/Safiullin - Berrettini/Sinner 2-1 @ 5,50 #bet365 #tennis #atp #AdelaideTennis #melbourne… -