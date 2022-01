Serie A nel caos, altre partite rinviate: comunicazione ufficiale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Che caos in Serie A. Il direttore dell’ASL di Bologna ha detto che difficilmente si giocherà il match Bologna-Inter. La variante Omicron sta mettendo in seria difficoltà la regolarità del campionato. Ogni giorno bisogna registrare nuovi casi di positività al Covid-19 tra i calciatori della Serie A. Domani ci sarà la ripresa dopo le sosta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CheinA. Il direttore dell’ASL di Bologna ha detto che difficilmente si giocherà il match Bologna-Inter. La variante Omicron sta mettendo in seria difficoltà la regolarità del campionato. Ogni giorno bisogna registrare nuovi casi di positività al Covid-19 tra i calciatori dellaA. Domani ci sarà la ripresa dopo le sosta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

ignaziocorrao : Vogliamo aspettare che la cometa ci colpisca prima di prendere delle iniziative serie volte alla vera… - NetflixIT : Qual è la prima serie che avete visto nel 2022? - sportface2016 : La Asl di #Napoli mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino.… - livia94077553 : Nel giugno 2015, Lohan ha girato il thriller soprannaturale, Among the Shadows. Il film ha visto una serie di rit… - Juventina962 : Chi ci sta dietro questo casino ? e perché sempre lui ? E perché si alternano in due o quello in Campania o quello… -