Questo è il miglior posto da vedere nel 2022 | perché dovete assolutamente andare

Leggi su funweek

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Viaggiare enuovi paesi è tra le esperienze più belle e formative. Se siete alla ricerca di nuove mete, la Lonely Planet ha stilato il Best in Travel; ildanel? Auckland in Nuova Zelanda. LEGGI ANCHE:– L’isola più settentrionale al mondo è stata appena scoperta per caso Secondo la celebre guida, la cosiddetta Città delle vele la più popolosa e grande del Paese, meriterebbe di essere vista più di Taipei e Friburgo (rispettivamente al secondo e terzo). Merito del suo paesaggio: Auckland si estende su un territorio vulcanico e dalla città si possono50 coni vulcanici. Alcuni sono divenuti laghi, altri isole e altri ancora lagune. Niente paura, sono tutti vulcani estinti ma il territorio vulcanico ...