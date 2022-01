Programmi TV di stasera, mercoledì 5 gennaio 2022. Arriva in chiaro su Tv8 la reunion di Friends (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Friends - The reunion Rai1, ore 21.25: Heidi Film di Alain Gsponer del 2015, con Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann. Prodotto in Germania e Svizzera. Durata: 105 minuti. Trama: Heidi, una bambina allegra e vivace, vive col nonno tra i monti e passa il tempo con l’amico Peter pascolando le capre. Tutto cambia quando sua zia Dete la porta in città, presso la famiglia Sesemann, dove conosce la figlia Clara, costretta su una sedia a rotelle, e la sua rigida governante, la signorina Rottenmeier. Ben presto la nostalgia delle sue montagne avrà il sopravvento. Rai2, ore 21.20: Kalipè – A passo d’uomo Documenti. Sono Niccolò Fabi, Nicolò Bongiorno e Andrea Segre gli ospiti di Massimiliano Ossini. Nello studio, sulla Skyway Monte Bianco, Niccolò Fabi rifletterà sull’importanza di rallentare i ritmi e di come l’uomo debba tornare a meravigliarsi. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 gennaio 2022)- TheRai1, ore 21.25: Heidi Film di Alain Gsponer del 2015, con Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann. Prodotto in Germania e Svizzera. Durata: 105 minuti. Trama: Heidi, una bambina allegra e vivace, vive col nonno tra i monti e passa il tempo con l’amico Peter pascolando le capre. Tutto cambia quando sua zia Dete la porta in città, presso la famiglia Sesemann, dove conosce la figlia Clara, costretta su una sedia a rotelle, e la sua rigida governante, la signorina Rottenmeier. Ben presto la nostalgia delle sue montagne avrà il sopravvento. Rai2, ore 21.20: Kalipè – A passo d’uomo Documenti. Sono Niccolò Fabi, Nicolò Bongiorno e Andrea Segre gli ospiti di Massimiliano Ossini. Nello studio, sulla Skyway Monte Bianco, Niccolò Fabi rifletterà sull’importanza di rallentare i ritmi e di come l’uomo debba tornare a meravigliarsi. ...

