Pozzuoli | altre due lievi scosse di terremoto nella notte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli altre

2a News

Il virus provocadue vittime anelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi per Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, come ha informato dalla sua pagina Facebook il sindaco, Vincenzo Figliolia , sale in ...L'indagata sarà condotta nella casa circondariale femminile di. Secondo l'avvocato di ... Iss, analisi acque reflue conferma forte incremento Variante Omicron tra il 5 e il 25 dicembre...Le sue condizioni però si sono aggravate: dapprima ricoverata all'ospedale Santa Maria della Grazie di Pozzuoli e poi in quello di Frattamaggiore, dove purtroppo è deceduta. No Vax, uccisa dal Covid a ...Con la trasmissione in streaming dal sito archeologico Stadio Antonino Pio di Pozzuoli domenica 16 gennaio prenderà avvio la seconda ...