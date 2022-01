NVIDIA: tutte le novità al CES, dalle nuove GPU a Omniverse (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oltre 160 modelli di laptop da gaming e laptop Studio, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti per laptop e RTX 3050 per desktop. Altri giochi di Electronic Arts, Samsung TV e AT&T si uniscono a GeForce NOW; Omniverse ora disponibile per milioni di creators Durante il CES di Las Vegas 2022, NVIDIA ha fornito aggiornamenti sul futuro delle proprie piattaforme per gamers e creators, svelando più di 160 laptop Studio GeForce , nuove entusiasmanti tecnologie e GPU GeForce RTX per desktop e laptop. L’azienda ha anche annunciato nuovi contenuti RTX e l’espansione sia del cloud gaming GeForce NOW che dell’ecosistema NVIDIA Studio, incluso il lancio di NVIDIA Omniverse per i creators. Jeff Fisher, senior vice president of consumer products, NVIDIA, afferma: GeForce ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oltre 160 modelli di laptop da gaming e laptop Studio,GeForce RTX 3080 Ti per laptop e RTX 3050 per desktop. Altri giochi di Electronic Arts, Samsung TV e AT&T si uniscono a GeForce NOW;ora disponibile per milioni di creators Durante il CES di Las Vegas 2022,ha fornito aggiornamenti sul futuro delle proprie piattaforme per gamers e creators, svelando più di 160 laptop Studio GeForce ,entusiasmanti tecnologie e GPU GeForce RTX per desktop e laptop. L’azienda ha anche annunciato nuovi contenuti RTX e l’espansione sia del cloud gaming GeForce NOW che dell’ecosistemaStudio, incluso il lancio diper i creators. Jeff Fisher, senior vice president of consumer products,, afferma: GeForce ...

