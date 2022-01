“Non mi lasciare”, Vittoria Puccini e Alessandro Roja protagonisti in una fiction dalla trama avvincente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha esordito questa settimana una nuova attesa fiction in prima serata dal titolo Non mi lasciare. La nuova serie tv di RaiUno che vedrà protagonisti un’inedita coppia di attori, già molto amati dal pubblico televisivo: Vittoria Puccini e Alessandro Roja. Non mi lasciare: la nuova fiction della coppia Puccini – Roja L’attrice torna sulla rete ammiraglia della tv di Stato dopo il grande successo de la Fuggitiva. Questa volta presta il volto al personaggio di Elena Zonin, un vicequestore che lavora a Roma ed è specializzata in crimini informatici, soprattutto quelli che coinvolgono i minori. Un nuovo caso la porterà a Venezia, la città della sua giovinezza. E sarà proprio la laguna, eternamente ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha esordito questa settimana una nuova attesain prima serata dal titolo Non mi. La nuova serie tv di RaiUno che vedràun’inedita coppia di attori, già molto amati dal pubblico televisivo:. Non mi: la nuovadella coppiaL’attrice torna sulla rete ammiraglia della tv di Stato dopo il grande successo de la Fuggitiva. Questa volta presta il volto al personaggio di Elena Zonin, un vicequestore che lavora a Roma ed è specializzata in crimini informatici, soprattutto quelli che coinvolgono i minori. Un nuovo caso la porterà a Venezia, la città della sua giovinezza. E sarà proprio la laguna, eternamente ...

