Non mi lasciare: i protagonisti raccontano la nuova fiction crime su Rai 1 dal 10 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Interpretata da Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum nei ruoli principali, Non mi lasciare, nuova fiction di Rai 1 in quattro puntata dal 10 gennaio ambientata a Venezia, porta sulla prima rete un tema drammatico come l'abuso dei minori a fini pedopornografici. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Interpretata da Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum nei ruoli principali, Non midi Rai 1 in quattro puntata dal 10ambientata a Venezia, porta sulla prima rete un tema drammatico come l'abuso dei minori a fini pedopornografici.

lapoelkann_ : Circa 1000 ricoverati negli ultimi 2 giorni. Potenziare sanità, lavoro agile, trasporti pubblici, sistemi areazione… - alianobarbini : RT @La_Bianconera: '#DeLigt, non fare come me: pensaci prima di lasciare la #Juventus! Meglio pensarci due volte prima di lasciare un posto… - vonhayek2021 : RT @maxdantoni: Quirinalisti preoccupati che il dilagare del virus nelle prossime settimane possa ostacolare l'ascesa di Draghi al Colle. C… - dekpao86 : RT @fimbrethil86: Il giorno in cui capirete che non dovete commentare solo con emoji e che dovete evitate di lasciare 300 commenti uguali e… - MariagladysVc : RT @RomaSette: ?? “Non mi lasciare”, in tv i pericoli del web. ? Su @RaiUno dal 10 gennaio nuovo crime dedicato alla pedofilia sulla Rete. P… -