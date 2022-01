Napoli, un calciatore e un membro dello staff tecnico positivi al Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”. Questo la nota del Napoli che annuncia due positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa latà al-19 di Alex Meret e di un. I, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”. Questo la nota delche annuncia due. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

