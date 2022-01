Moro, l’ex Br: “Volantino all’asta non è uno dei 9 originali ma un ciclostilato in centinaia di copie” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Volantino di rivendicazione del sequestro Moro messo all’asta “non è uno dei nove comunicati originali stampati con la famosa Ibm a testina rotante in light italic fatti ritrovare a Roma il 18 marzo 1978 dalle Brigate rosse” ma un testo ciclostilato di cui esistono “centinaia di copie”. Lo scrive sul suo blog Insorgenze.net Paolo Persichetti, ex Br e oggi ricercatore storico e autore di libri e inchieste sul caso Moro. In particolare, Persichetti, spiega: “Bruno Seghetti, Adriana Faranda e Valerio Morucci, che si occuparono della diffusione dei primi comunicati e delle lettere scritte dal prigioniero, il giorno dopo il rapimento lasciarono in un plico nascosto dietro una macchinetta per le fototessere collocata nel sottopassaggio di piazza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildi rivendicazione del sequestromesso“non è uno dei nove comunicatistampati con la famosa Ibm a testina rotante in light italic fatti ritrovare a Roma il 18 marzo 1978 dalle Brigate rosse” ma un testodi cui esistono “di”. Lo scrive sul suo blog Insorgenze.net Paolo Persichetti, ex Br e oggi ricercatore storico e autore di libri e inchieste sul caso. In particolare, Persichetti, spiega: “Bruno Seghetti, Adriana Faranda e Valerio Morucci, che si occuparono della diffusione dei primi comunicati e delle lettere scritte dal prigioniero, il giorno dopo il rapimento lasciarono in un plico nascosto dietro una macchinetta per le fototessere collocata nel sottopassaggio di piazza ...

