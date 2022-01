“Molestie e messagi minatori alla ex” | uomo arrestato con l’accusa di atti persecutori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) I carabinieri di Desio, in provincia di Monza e Brianza, hannouncondiverso la sua ex fidanzata. Adrmare la donna le continue telefonate, i messaggie gli appostamenti dell’sotto casa, al lavoro e per strada nonostante la relazione fosse ormai finita da almeno un paio di anni. Intorno alle ore 23:00 del 2 gennaio l’è giunto a bordo del suo motociclo, ha parcheggiato distante dall’ingresso del condominio della ex-compagna per non destare sospetti, e ha iniziato a citofonare ripetutamente all’appartamento della donna la quale, spaventata, ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Desio consentendo l’immediato intervento, attraverso la nota ...