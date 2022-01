Milano | molestata 19enne in piazza Duomo la notte di Capodanno

Advertising

Agenzia_Ansa : Una ragazza è stata circondata e aggredita, in pieno centro a Milano, dopo i festeggiamenti di mezzanotte nei press… - Corriere : Milano, 19enne circondata da 30 ragazzi e molestata dopo la festa - LegaSalvini : 'ACCERCHIATA E MOLESTATA DA 30 STRANIERI'. L'ORRORE A DUE PASSI DAL DUOMO - pastisdonatello : RT @serendipitaek: una ragazza è stata molestata in pieno centro a milano da 30 ragazzi. esattamente dov’è che si è al sicuro? esatto, da n… - infoitinterno : Milano, ragazza molestata da 30 giovani in centro nella notte di Capodanno: caccia agli aggressori – Il video -

Ultime Notizie dalla rete : Milano molestata

, ragazzadal branco: si indaga per violenza sessuale La Procura dista indagando con l'ipotesi di reato di violenza sessuale per identificare gli aggressori della ragazza. Le ...I fatti sono tristemente chiari. Durante i festeggiamenti di Capodanno, in piazza Duomo a, una giovane di 19 anni " riprendiamo la cronaca dell'insospettabile Repubblica - " è stata ......E' stata circondata e molestata nel pieno dei festeggiamenti per Capodanno in piazza Duomo a Milano: vittima una ragazza di 19 anni.Monza, 5 gennaio 2022 - La ragazzina, 16 anni, entra in un negozio di corso Milano, fra il centro e la stazione ferroviaria. Sono le 19.15 di martedì. È spensierata e non ha nulla da temere. Fino a qu ...