L’Oms prevede due settimane “molto calde” in Europa. La variante, pur essendo meno grave pare, si diffonde molto rapidamente e i vari Paesi mettono in atto i loro piani di emergenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Oms prevede due settimane “molto calde” in Europa per quanto riguarda l’aumento dei casi positivi dovuti alla variante Omicron e la preoccupazione cresce anche in quei Paesi più coperti dal punto di vista vaccinale. Ciò che rende tutto meno pesante, è la constatazione che la variante è sì molto contagiosa, ma davanti ai vaccini si comporta più come un raffreddore rinforzato o un’influenza leggera. Questo permette di non vedere numeri che crescono esponenzialmente in ospedale, né nelle terapie intensive, ma certamente porta i diversi Paesi a prendere le loro precauzioni. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 gennaio 2022)due” inper quanto riguarda l’aumento dei casi positivi dovuti allaOmicron e la preoccupazione cresce anche in queipiù coperti dal punto di vista vaccinale. Ciò che rende tuttopesante, è la constatazione che laè sìcontagiosa, ma davanti ai vaccini si comporta più come un raffreddore rinforzato o un’influenza leggera. Questo permette di non vedere numeri che crescono esponenzialmente in ospedale, né nelle terapie intensive, ma certamente porta i diversia prendere leprecauzioni. ...

