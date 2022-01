Lazio, per l'attacco spunta il nome di Burkardt (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il Corriere dello sport per la Lazio «è spuntata la candidatura di Jonathan Burkardt, punta del Mainz classe 2000. Tedesco, Campione d’Europa agli ultimo torneo di Ungheria e Slovenia, può fare anche l’attaccante esterno. Quest’anno 19 presenze e 10 gol tra Bundesliga e Coppa di Germania. Il giovane Jonathan cresce nel Darmstadt, città dove è nato. Poi passa alle giovanili del Mainz e fa il suo esordio in Bundesliga nel 2018. Punto fermo e capitano della nazionale Under 21 della Germania, fisico e veloce, può considerarsi un attaccante moderno. Contratto in scadenza a giugno del 2024, viene valutato intorno ai 15 milioni di euro. Potrebbe essere perfetto per crescere all’ombra di Ciro Immobile. La Lazio valuta, ma prima ha la necessità di liberarsi di Muriqi. Lui deve fare spazio alla punta che ... Leggi su footdata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il Corriere dello sport per la«èta la candidatura di Jonathan, punta del Mainz classe 2000. Tedesco, Campione d’Europa agli ultimo torneo di Ungheria e Slovenia, può fare anche l’attaccante esterno. Quest’anno 19 presenze e 10 gol tra Bundesliga e Coppa di Germania. Il giovane Jonathan cresce nel Darmstadt, città dove è nato. Poi passa alle giovanili del Mainz e fa il suo esordio in Bundesliga nel 2018. Punto fermo e capitano della nazionale Under 21 della Germania, fisico e veloce, può considerarsi un attaccante moderno. Contratto in scadenza a giugno del 2024, viene valutato intorno ai 15 milioni di euro. Potrebbe essere perfetto per crescere all’ombra di Ciro Immobile. Lavaluta, ma prima ha la necessità di liberarsi di Muriqi. Lui deve fare spazio alla punta che ...

