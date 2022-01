La Serie ASL balla sul Titanic ma non se ne accorge

La Serie A...SL balla sul Titanic (ma non se ne accorge) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il calcio italiano balla sul Titanic incurante dell'iceberg sempre più vicino sul quale rischia di schiantarsi. E, questa volta, affondare per davvero senza nessuna scialuppa di salvataggio perché un nuovo stop al campionato, dentro una stagione di calendari iper compressi e con l'esperienza del lockdown della primavera 2020, avrebbe una sola conseguenza: perdite da centinaia di milioni di euro dentro un sistema già provato da due anni di crisi e in affanno perenne. Qualcosa di simile alla fine o, comunque, a un trauma da cui i club faticherebbero a rialzarsi dopo aver sperimentato sulla propria pelle che dal Governo di aiuti al pallone ne arrivano pochi e quasi mai sotto forma di denaro contante. Nelle ore drammatiche dell'escalation dei contagi dentro i gruppi squadra, con la metà delle partite della giornata della Befana a rischio e le ASL padrone ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il calcio italianosulincurante dell'iceberg sempre più vicino sul quale rischia di schiantarsi. E, questa volta, affondare per davvero senza nessuna scialuppa di salvataggio perché un nuovo stop al campionato, dentro una stagione di calendari iper compressi e con l'esperienza del lockdown della primavera 2020, avrebbe una sola conseguenza: perdite da centinaia di milioni di euro dentro un sistema già provato da due anni di crisi e in affanno perenne. Qualcosa di simile alla fine o, comunque, a un trauma da cui i club faticherebbero a rialzarsi dopo aver sperimentato sulla propria pelle che dal Governo di aiuti al pallone ne arrivano pochi e quasi mai sotto forma di denaro contante. Nelle ore drammatiche dell'escalation dei contagi dentro i gruppi squadra, con la metà delle partite della giornata della Befana a rischio e le ASL padrone ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - GoalItalia : Covid, il nuovo decreto del Governo cambia la quarantena e limita le ASL: la Serie A non è a rischio ?? - calciomercatoit : ??Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL sta analizzando, per ora, solo se c’è la possibilità per i partenopei di p… - sorre1976 : RT @glmdj: Dopo due anni di #covid e per il #napoli, le UNICHE trasferte a rischio sono quelle con la #Juve. Quest'anno l'aggravante sono g… - DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: ??? Di Paolo Rossi e della Serie Asl ??? La rassegna stampa con @DanieleLoMonaco ?? -