La ridicola scusa della Rai per non squalificare Gianni Morandi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Morandi rischia l’esclusione da Sanremo: «L’ho fatta grossa, sono un imbranato» La Stampa, pagina 27, di Luca Dondoni. «Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto. Sono affranto e mi scuso moltissimo con la Rai, con il Festival, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto». E ancora: «Forse è meglio che dei social se ne occupi mia moglie Anna». Nel video di 30 secondi pubblicato per errore su Facebook, si vedeva Morandi parlare con il suo produttore, dj Mousse T, mentre in sottofondo si sentiva Apri tutte le porte, il brano che porterà all’Ariston scritto dall’amico Jovanotti (che ieri sera ha a sua ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 gennaio 2022)rischia l’esclusione da Sanremo: «L’ho fatta grossa, sono un imbranato» La Stampa, pagina 27, di Luca Dondoni. «Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare un video con dei frammenticanzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto. Sono affranto e mi scuso moltissimo con la Rai, con il Festival, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto». E ancora: «Forse è meglio che dei social se ne occupi mia moglie Anna». Nel video di 30 secondi pubblicato per errore su Facebook, si vedevaparlare con il suo produttore, dj Mousse T, mentre in sottofondo si sentiva Apri tutte le porte, il brano che porterà all’Ariston scritto dall’amico Jovanotti (che ieri sera ha a sua ...

Advertising

MatsurikoSM : Già 26 giocatori esentati da vaccino sono a Melbourne per prepararsi, ma proprio #Djokovic viene fermato all'aeropo… - pizzicarella83 : @Francy_Francy88 Scusa???? Ridicola perché, perché non sopporto le morali e le polemiche inutili? Io vivo benissimo… - CarmenO222 : @Jes912 @maffi55 @Humana83 @Michela29569388 @Account0079 @Soleilandia No scusa tu mi dai della ridicola e poi i con… - VeroNike1995 : Che situazione ridicola... adesso cercano di recuperare credibilità con la scusa del visto. Non dovevate permetterg… - sadic0stears : @giocmedia @Nolita_25V Come dimenticarsi il classismo contro la Romero? Ma il punto è un altro: all'Isola per quest… -

Ultime Notizie dalla rete : ridicola scusa Michele Mangiafico (Civico 4): 'Dall'amministrazione monologo declinato al futuro' ... ha redatto una gara per 7 asili aprendone solo 5, con la scusa che due strutture andavano ... francamente, ridicola la vanagloria con cui l'amministrazione si è pavoneggiata per avere avuto durante le ...

Articolo 4 sulla conferenza del sindaco di Siracusa: 'Monologo pieno di slogan' ... ha redatto una gara per 7 asili aprendone solo 5, con la scusa che due strutture andavano ... francamente, ridicola la vanagloria con cui l'Amministrazione si è pavoneggiata per avere avuto durante le ...

La ridicola scusa della Rai per non squalificare Gianni Morandi TvZoom Souness: “Da Lukaku dichiarazioni ridicole, ora deve chiedere scusa” Contro Romelu Lukaku si scaglia anche l'ex giocatore di Nottingham Forest e Sampdoria Graeme Souness, oggi opinionista di Sky Sports, che commenta così le dichiarazioni del calciatore del Chelsea: "St ...

... ha redatto una gara per 7 asili aprendone solo 5, con lache due strutture andavano ... francamente,la vanagloria con cui l'amministrazione si è pavoneggiata per avere avuto durante le ...... ha redatto una gara per 7 asili aprendone solo 5, con lache due strutture andavano ... francamente,la vanagloria con cui l'Amministrazione si è pavoneggiata per avere avuto durante le ...Contro Romelu Lukaku si scaglia anche l'ex giocatore di Nottingham Forest e Sampdoria Graeme Souness, oggi opinionista di Sky Sports, che commenta così le dichiarazioni del calciatore del Chelsea: "St ...