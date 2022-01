Kieran Trippier: primo colpo del Newcastle (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questione di ore e poi Kieran Trippier sarà il primo acquisto della nuova proprietà araba del Newcastle. L’ Atletico Madrid ha accettato l’ offerta di 20 milioni di euro presentata dai Magpies per assicurarsi il terzino inglese, pronto a sbarcare nuovamente in Premier League dopo le esperienze al Burnely e Tottenham. Il giocatore è già in città per sottoporsi alle visite mediche di rito. Kieran Trippier torna in Premier League? Dopo un corteggiamento durato un mese, le parti finalmente sono vicinissime al fatidico ‘si’. È stato il giocatore ad insistere per ritornare in patria dove la sua carriera ha avuto inizio. Del resto il saluto ai tifosi dell’Atletico in occasione dell’ultimo match di Liga contro il Rayo Vallecano lo aveva fatto presagire. Ora sarà il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questione di ore e poisarà ilacquisto della nuova proprietà araba del. L’ Atletico Madrid ha accettato l’ offerta di 20 milioni di euro presentata dai Magpies per assicurarsi il terzino inglese, pronto a sbarcare nuovamente in Premier League dopo le esperienze al Burnely e Tottenham. Il giocatore è già in città per sottoporsi alle visite mediche di rito.torna in Premier League? Dopo un corteggiamento durato un mese, le parti finalmente sono vicinissime al fatidico ‘si’. È stato il giocatore ad insistere per ritornare in patria dove la sua carriera ha avuto inizio. Del resto il saluto ai tifosi dell’Atletico in occasione dell’ultimo match di Liga contro il Rayo Vallecano lo aveva fatto presagire. Ora sarà il ...

Ultime Notizie dalla rete : Kieran Trippier Newcastle, Trippier è in città Commenta per primo Secondo SkysportUk Kieran Trippier è già arrivato in Inghilterra ed è pronto a sostenere le visite mediche per il passaggio dall' Atletico Madrid al Newcastle .

Atletico Madrid, individuato il sostituto di Trippier Commenta per primo Il difensore dell' Atletico Madrid Kieran Trippier è sempre più lontano dal club. Come riporta Marca i Colchoneros per l'estate come sostituto avrebbero messo nel mirino Cesar Azpilicueta in uscita dal Chelsea .

Kieran Trippier: primo colpo del Newcastle Periodico Daily - Notizie Trippier a un passo dal Newcastle Secondo quanto riporta Sky Sports, Kieran Trippier è a un passo dal Newcastle. L’Atlético Madrid è pronto ad accettare i circa 15 milioni più bonus per il terzino, in scadenza di contratto nel 2023. T ...

Newcastle, arriva Trippier dall’Atletico Madrid Primo colpo di mercato per la nuova presidenza del Newcastle: in arrivo il difensore Kevin Trippier dall'Atletico Madrid ...

