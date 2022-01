Juve-Napoli, De Laurentiis non ci sta: la mossa del presidente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La situazione insostenibile in Serie A, legata alla crescita esponenziale dei positivi al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra, sta creando non poche preoccupazioni tra le società. Alcune squadre hanno le rose decimate e saranno le ASL di competenza a bloccare le partenze o mettere in quarantena tutti i contatti stretti. Ma la Lega Serie A non sembra volersi muovere. De Laurentiis Agnelli In casa Napoli, il rischio di un cluster è nell’aria: ieri pomeriggio, agli già “isolati” Lozano, Osimhen, Elmas e Malcuit, alla lista di positivi si sono aggiunti anche Mario Rui, il portierino Valerio Boffelli, il tecnico Luciano Spalletti, un membro dello staff e un magazziniere. Vista la situazione, l’ASL potrebbe disporre la quarantena fiduciaria e vietare alla squadra la partenza in direzione Torino, dove domani sera gli azzurri dovrebbero disputare il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La situazione insostenibile in Serie A, legata alla crescita esponenziale dei positivi al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra, sta creando non poche preoccupazioni tra le società. Alcune squadre hanno le rose decimate e saranno le ASL di competenza a bloccare le partenze o mettere in quarantena tutti i contatti stretti. Ma la Lega Serie A non sembra volersi muovere. DeAgnelli In casa, il rischio di un cluster è nell’aria: ieri pomeriggio, agli già “isolati” Lozano, Osimhen, Elmas e Malcuit, alla lista di positivi si sono aggiunti anche Mario Rui, il portierino Valerio Boffelli, il tecnico Luciano Spalletti, un membro dello staff e un magazziniere. Vista la situazione, l’ASL potrebbe disporre la quarantena fiduciaria e vietare alla squadra la partenza in direzione Torino, dove domani sera gli azzurri dovrebbero disputare il ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - juventusfc : Dall'esordio di Brio all'esultanza di @13Szczesny13 ?? ???????? ?????????????? a tema #JuveNapoli ? - gianchitosca : RT @ForNapoliSempre: @napolista Smettetela, parte dei giocatori contagiati non sono mai arrivati a Napoli, alla fine solo spalletti, Mario… - Jorggeroshugs : RT @EdoardoMecca1: Comunque che avrebbero rinviato anche quest’anno Juve - Napoli lo sapevamo già tutti dallo scorso anno. -