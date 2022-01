Juve, Morata non esclude Icardi: il retroscena di gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La conferma di Morata potrebbe non escludere l’arrivo di Icardi alla Juventus. La società bianconera valuterà il possibile affondo sul mercato per cercare di strappare l’attaccante argentino al PSG Morata non lascerà la Juventus nelle prossime settimane. Sembrerebbe essere questa la decisione definitiva dei bianconeri in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. L’attaccante, spagnolo, corteggiato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La conferma dipotrebbe nonre l’arrivo diallantus. La società bianconera valuterà il possibile affondo sul mercato per cercare di strappare l’attaccante argentino al PSGnon lascerà lantus nelle prossime settimane. Sembrerebbe essere questa la decisione definitiva dei bianconeri in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. L’attaccante, spagnolo, corteggiato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_Morik92_ : Secondo @fansjavimiguel, nel suo articolo odierno per Diario AS, l'affare #Morata-#Barcellona è al 95%. I blaugrana… - romeoagresti : Il sì di #Morata al #Barça è totale: 18 mesi di contratto garantiti. La palla passa ora alla #Juve che, ovviamente,… - romeoagresti : Il #Barça continua a lavorare sul fronte #Morata tra #Atleti e #Juve. I blaugrana hanno messo sul piatto #Depay, ma… - Sventla11 : RT @VujaBoskov: se #juve continua a prendere attaccanti in prestito, forse riesce a avere coppa di campioni in affitto per una settimana #… - AleGobbo87 : RT @Vink901: Da questa storia escono tutti scontenti: -La juve che voleva un vero 9. -Morata che voleva andare al Barcà. -Icardi che c… -