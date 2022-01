Incendio al presidio No Tav di San Didero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Incendio in serata, poco dopo le 23.30 al presidio No Tav a San Didero Val di Susa, vicino al cantiere per il nuovo autoporto di Susa. In fiamme un tendone e una roulotte utilizzati dai No Tav. I primi ad intervenire sono stati i poliziotti presenti nel cantiere dell’autoporto, che si sono serviti di un idrante. Sono poi arrivati vigili del fuoco di Susa e volontari da Borgone.“La matrice dolosa è più che evidente ma non ci fermeranno” affermano gli attivisti. L’Incendio nel presidio di San Didero si sarebbe sviluppato dopo un’iniziativa conviviale dei No Tav durata fino alle 22.15.Secondo i primi accertamenti l’Incendio è divampato a causa di un fornello elettrico all’interno della struttura, dove all’interno c’era un “fungo” a gas per scaldarsi che è stato messo in ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 5 gennaio 2022)in serata, poco dopo le 23.30 alNo Tav a SanVal di Susa, vicino al cantiere per il nuovo autoporto di Susa. In fiamme un tendone e una roulotte utilizzati dai No Tav. I primi ad intervenire sono stati i poliziotti presenti nel cantiere dell’autoporto, che si sono serviti di un idrante. Sono poi arrivati vigili del fuoco di Susa e volontari da Borgone.“La matrice dolosa è più che evidente ma non ci fermeranno” affermano gli attivisti. L’neldi Sansi sarebbe sviluppato dopo un’iniziativa conviviale dei No Tav durata fino alle 22.15.Secondo i primi accertamenti l’è divampato a causa di un fornello elettrico all’interno della struttura, dove all’interno c’era un “fungo” a gas per scaldarsi che è stato messo in ...

Advertising

discoradioIT : Incendio al presidio No Tav di San Didero. Il movimento: “Atto doloso”, per i vigili del fuoco fiamme da un fungo a gas - Adnkronos : #NoTav, nella notte principio d'incendio al presidio. - StampaTorino : Incendio al presidio No Tav di San Didero. Il movimento: “Atto doloso”, per i vigili del fuoco fiamme da un fungo a… - rosabarsotti : RT @notav_info: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO – APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA ALLE 11 - pinotiff : RT @notav_info: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO – APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA ALLE 11 -