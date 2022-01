GF Vip 6, Mediaset cancella la concorrenza e Signorini esulta: delusione sul web (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante la durata assai proibitiva, la sesta edizione del Grande Fratello Vip è una certezza in termini di ascolto. I concorrenti sono quasi totalmente cambiati, ma il reality continua a viaggiare su numeri abbastanza promettenti. Ecco quindi che Alfonso Signorini ha ricevuto una bella notizia dai vertici di casa Mediaset. Gli autori hanno deciso di cancellare un documentario di Cesare Bocci per mandare in onda il doppio appuntamento della casa di Cinecittà. GF Vip 6, Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo: “La pagherai, stai attenta” La cantante lirica continua a discutere con tutti e nell'ultimo periodo se l'è presa con la new entry GF Vip 6, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante la durata assai proibitiva, la sesta edizione del Grande Fratello Vip è una certezza in termini di ascolto. I concorrenti sono quasi totalmente cambiati, ma il reality continua a viaggiare su numeri abbastanza promettenti. Ecco quindi che Alfonsoha ricevuto una bella notizia dai vertici di casa. Gli autori hanno deciso dire un documentario di Cesare Bocci per mandare in onda il doppio appuntamento della casa di Cinecittà. GF Vip 6, Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo: “La pagherai, stai attenta” La cantante lirica continua a discutere con tutti e nell'ultimo periodo se l'è presa con la new entry GF Vip 6, ...

baci__stellari : RT @Patripelle17: Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - MattiaTina : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - anna_coronas : @ciaokomodino SALVAVIAMO SOLEIL IMMUNE APP MEDIASET PAY INFINITY SMS 477.000.2CON SCRITTO SOLEIL. SALVO SOLRI TAMIT… - anna_coronas : @ciaokomodino SALVO SOLEIL IMMUNE APP MEDIASET PAY INFINITY SMS 477.000,2CON SCRITTO SOLEIL SALVIAMOLA TRAMITE:GRAN… - _napoliterramia : Solo il fatto che ci sia una petizione in corso ?????? Ma quando è per #FUORIKATIA godo come un riccio appena nato… -