Fedele tuona | “Insigne deve partire subito | nel calcio ci vuole serietà”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Enrico, ex dirigente e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live per commentare l’imminente trasferimento di Lorenzoal Toronto FC, in MLS: ““? La vicenda ha qualcosa di anomalo in rapporto alvecchio e vero. Questo è un altro tipo di: ha messo la passione da un lato e il business al centro.ha ricevuto la proposta e ha fatto benissimo ad accettare. Però firmare a 2 giorni con messe in scena, dichiarazioni di intermediari, si può leggere in due modi: o una grossa e grassa ignoranza o una provocazione bella e buona. Come a dire ‘io mi sono impegnato, fatemene andare adesso’. Non posso giudicare il lavoro degli altri. Seandrà effettivamente via a giugno ...