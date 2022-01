Eriksen rompe il silenzio: “Quanto affetto per chi è morto per 5 minuti” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il calciatore ha parlato in un’intervista a mesi dal suo malore Christian Eriksen, ormai ex calciatore dell’Inter si racconta. Lo fa a mesi di distanza dal malore in campo durante il match dell’Europeo della sua Danimarca. Si è temuto per il peggio con l’attacco cardiaco che ha colpito il centrocampista. Oggi, Eriksen, sta bene e pensa anche a tornare in campo. Il futuro è lontano dall’Italia, visto che per regolamento non potrà giocare con l’impianto cardiaco che gli è stato messo. Leggi anche: Il ritorno in campo di Christian Eriksen: ha ripreso ad allenarsi in Danimarca All’emittente danese DR Sporten, ha spiegato: È stato fantastico che molte persone hanno sentito come un desiderio di scrivermi o mandarmi fiori, questo ha avuto un impatto su molte persone, e hanno sentito il bisogno che io e la mia famiglia lo sapessimo. Questo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il calciatore ha parlato in un’intervista a mesi dal suo malore Christian, ormai ex calciatore dell’Inter si racconta. Lo fa a mesi di distanza dal malore in campo durante il match dell’Europeo della sua Danimarca. Si è temuto per il peggio con l’attacco cardiaco che ha colpito il centrocampista. Oggi,, sta bene e pensa anche a tornare in campo. Il futuro è lontano dall’Italia, visto che per regolamento non potrà giocare con l’impianto cardiaco che gli è stato messo. Leggi anche: Il ritorno in campo di Christian: ha ripreso ad allenarsi in Danimarca All’emittente danese DR Sporten, ha spiegato: È stato fantastico che molte persone hanno sentito come un desiderio di scrivermi o mandarmi fiori, questo ha avuto un impatto su molte persone, e hanno sentito il bisogno che io e la mia famiglia lo sapessimo. Questo ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Eriksen rompe il silenzio: 'Sono morto per 5 minuti. Ora voglio...' - infoitsport : Eriksen rompe il silenzio, la rivelazione è angosciante: “Dopo il malore…” – VIDEO - BrunaNerazzurra : RT @fanpage: Eriksen ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l'arresto cardiaco che l'ha colpito in campo durante gli Europei a gi… - Affaritaliani : Eriksen rompe il silenzio: 'Sono morto per 5 minuti. Ora voglio...' - mutluolceren : RT @fanpage: Eriksen ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l'arresto cardiaco che l'ha colpito in campo durante gli Europei a gi… -