Democrazia vitale priorità assoluta

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) È arrivata la convocazione, da parte del presidente della Camera dei deputati, del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, per l’elezione a scrutinio segreto del nuovo presidente della Repubblica. Non ho rivelazioni da insider, né previsioni; solo riflessioni a partire dalla Costituzione e dal contesto politico. Anzitutto: benissimo ha fatto Mattarella a declinare inopportuni inviti a un doppio mandato, ancorché parziale. Non c’è, è vero, un divieto espresso a riguardo. Ma dalla Costituzione si ricava chiara la preoccupazione di evitare che il presidente orienti il suo mandato per compiacere una specifica maggioranza che lo possa poi ri-eleggere. È in fondo la stessa preoccupazione alla radice del semestre bianco: evitare incroci pericolosi tra elezioni del Parlamento, seguente formazione di maggioranze di Governo, ed elezione presidenziale.