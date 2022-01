Dal camminare al creare una buona routine del sonno, le buone abitudini per affrontare il 2022 pieni di energia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) buone abitudini per la salute mentale: ne abbiamo bisogno, specie ora, all'inizio di un nuovo anno che pensavamo sarebbe stato migliore. Per quanto riguarda la pandemia anzitutto, ripiombata da protagonista nelle nostre vite impedendoci di tornare a quella «normalità» di cui si è parlato per mesi e che mette ancora a dura prova la nostra psiche, oltre che il fisico. Ma la vita va avanti, e sta anche a noi renderla più bella: insieme a un supporto psicologico, se necessario, ci sono piccole azioni quotidiane che almeno in certi momenti possono aiutarci a cambiare prospettiva. Ecco allora 5 buone abitudini da sperimentare: camminare in modo consapevole Avete mai pensato ai vostri piedi? Ci dimentichiamo spesso di ciò che ci sorregge perché, presi perennemente di pensieri, non siamo proprio abituati a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)per la salute mentale: ne abbiamo bisogno, specie ora, all'inizio di un nuovo anno che pensavamo sarebbe stato migliore. Per quanto riguarda la pandemia anzitutto, ripiombata da protagonista nelle nostre vite impedendoci di tornare a quella «normalità» di cui si è parlato per mesi e che mette ancora a dura prova la nostra psiche, oltre che il fisico. Ma la vita va avanti, e sta anche a noi renderla più bella: insieme a un supporto psicologico, se necessario, ci sono piccole azioni quotidiane che almeno in certi momenti possono aiutarci a cambiare prospettiva. Ecco allora 5da sperimentare:in modo consapevole Avete mai pensato ai vostri piedi? Ci dimentichiamo spesso di ciò che ci sorregge perché, presi perennemente di pensieri, non siamo proprio abituati a ...

Advertising

Betty22754996 : RT @antonellamalu4: Siamo dai a due passi dal mare portiamo i nostri vecchi cani per fargli sgranchire un po' le.... Zampe ??la vecchia SHIL… - antonellamalu4 : Siamo dai a due passi dal mare portiamo i nostri vecchi cani per fargli sgranchire un po' le.... Zampe ??la vecchia… - ferrix88 : @alb_can @Guido17595958 @antonio_gaito Il calcio è cambiato passando dai ''patròn'' familiari ad una vera e propria… - lucio_3d : @francescapiper6 Ero in montagna qui sulle sponde del mio lago a camminare ...si, al calare del sole c'era un bel t… - volecolombevole : RT @EyreJane85: Bisogna essere felici di nulla,magari di una goccia d’acqua oppure di un filo di vento. Di un animaletto che si posa sul tu… -