Covid, dati Agenas: terapie intensive in aumento in 6 regioni. Crescono i ricoveri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Su base nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica passa dal 19 al 20%. I livelli più critici si registrano in Valle d’Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (27%). Stabili le terapie intensive, al 15%, che Crescono però in Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), Provincia autonoma di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e Valle d'Aosta (12%) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Su base nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica passa dal 19 al 20%. I livelli più critici si registrano in Valle d’Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (27%). Stabili le, al 15%, cheperò in Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), Provincia autonoma di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e Valle d'Aosta (12%)

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - petergomezblog : Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi)… - NicolaPorro : Si moltiplicano i casi di “nobili bugie” sul covid. Ecco i dati sul Corriere riguardanti i decessi dei non vaccinat… - cocchi2a : RT @erretti42: Di successo in successo, C’è da avere paura di questa gestione sconsiderata della pandemia che mette l’economia davanti alla… - momixer : RT @PicodaMirandola: Arrestateli !!! LE PROFEZIE DEI NOVAX A settembre 2020 avevamo previsto, con dati scientifici alla mano, che i tamponi… -