Clamoroso Piatek | torna in Serie A ma non al Genoa!

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sembrava già tutto fatto per rivederecon la maglia del Genoa ma a sorpresa la Fiorentina si è inserita nella trattativa e sembra aver trovato un accordo con il calciatore., Herta BerlinoCome anticipato da Gianluca di Marzio, l’attaccante polacco, in uscita dall’Herta Berlino, a sorpresa è pronto a vestire la maglia della Fiorentina. L’attaccante è rimasto affascinato dal progetto viola, stimolato da un presidente ambizioso e da un allenatore che rispecchia le sue idee di calcio. Per queste ragioni ha preferito la Fiorentina al Genoa, società che era già pronta a ri-accoglierlo a braccia aperte. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bologna, chiesto il rinvio ufficiale delle prossime due partite: il comunicato

A gennaio 2019 il Milan fece investimenti per 70 milioni di euro acquistando Lucas Paquetà e Krzysztof. Due colpi che nei primi mesi sembravano azzeccati, visto il rendimento molto positivo di ...Dopo due anni Krzysztofpotrebbe tornare al Genoa. È l'ultima idea di mercato dei rossoblù che pensano alritorno dell'attaccante polacco per rafforzare la squadra a disposizione di ...Il calciomercato invernale è iniziato soltanto da 3 giorni e si preannuncia scoppiettante per tutta la sua durata! Ci terrà compagnia con tutte le trattative e gli affari della Serie A fino al 31 genn ...Dopo due anni Krzysztof Piatek potrebbe tornare al Genoa. Come riporta Sky Sport, questa è l’ultima idea di mercato dei rossoblù che pensano al clamoroso ritorno dell’attaccante polacco per rafforzare ...