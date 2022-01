Advertising

MarcoBellinazzo : Nella vicenda #salernitana va un plauso alla linea ferma del presidente @figc Gravina. La Serie A ha evitato una fi… - AleAscalam : @antogar78 @SerieA @FIGC Solo il calcio italiano? - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Italiano 'Confermarsi e se possibile migliorarsi missione viola' - pol2187 : Veramente permettete ancora tutto questo al Napoli??? Ma il rispetto per i tifosi e per il calcio italiano dove l'a… - FrancescoDL80 : RT @antogar78: Il calcio italiano è gestito da una banda di incompetenti che pensa di vivere fuori dal mondo. #SerieATIM @SerieA @FIGC #Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italiano

Ma siamo preparati, magari dopo 15 giorni senzaè meglio rientrare con una partita di questo ... Dopo il 2010 il primo clubche mi ha parlato non è stata la Roma, per dire. La Roma si ..."Se continua così - spiega- bisogna trovare una via di uscita o un compromesso, mettere delle regole ben precise in base a quanti contagiati ha una squadra per poter andare in campo, ...Si giocherà domani, giovedì 6 gennaio, alle ore 15 la finale della Coppa Italia di Eccellenza. Al Riboli di Lavagna si contenderanno il trofeo la Genova Calcio e la Fezzanese. Tra i genovesi gioca Ces ...'L'obiettivo è migliorare la classifica attuale a fine ritorno'.SASSUOLO (ITALPRESS) - Nove giocatori di movimento indisponibili fra Covid, Coppa ...