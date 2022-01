ALBERTO MATANO SCONVOLTO: “UNA TROUPE DI CANALE 5 CI HA SOTTRATTO L’OSPITE IN DIRETTA” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Trieste da ormai venti giorni ha fatto perdere le sue tracce Liliana Resinovich, conosciuta da tutti come Lilly. Proprio in queste ore è stato trovato un cadavere in un sacco. Il marito Sebastiano era in collegamento con ALBERTO MATANO alla Vita in DIRETTA ma ad un certo punto non si vede più su Rai1 ma su Pomeriggio 5 News. Il conduttore non nasconde l’amarezza per l’accaduto. Vedo che Sebastiano non è più con noi. Devo dire, perdonatemi, è un momento di grande dramma per quest’uomo perché capirà a breve che sua moglie è morta. La TROUPE di una trasmissione concorrente, di CANALE 5 lo dico, in DIRETTA ha SOTTRATTO Sebastiano che era con la nostra inviata. Sono cose che succedono ma non dovrebbero accadere. #Pomeriggio5 sottrae un ospite in DIRETTA ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Trieste da ormai venti giorni ha fatto perdere le sue tracce Liliana Resinovich, conosciuta da tutti come Lilly. Proprio in queste ore è stato trovato un cadavere in un sacco. Il marito Sebastiano era in collegamento conalla Vita inma ad un certo punto non si vede più su Rai1 ma su Pomeriggio 5 News. Il conduttore non nasconde l’amarezza per l’accaduto. Vedo che Sebastiano non è più con noi. Devo dire, perdonatemi, è un momento di grande dramma per quest’uomo perché capirà a breve che sua moglie è morta. Ladi una trasmissione concorrente, di5 lo dico, inhaSebastiano che era con la nostra inviata. Sono cose che succedono ma non dovrebbero accadere. #Pomeriggio5 sottrae un ospite in...

