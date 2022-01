Alberto Matano contro Pomeriggio 5 | Ecco cosa è successo in diretta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il conduttore Alberto Matano è sempre stato gentile e composto ma stavolta si è visto sottrarre l’ospite durante il suo lavoro ed è intervenuto Alberto Matano stava conducendo una puntata de La vita in diretta e stava trattando il caso di un corpo di donna ritrovato a Trieste, che stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essere quello di Lilly, scomparsa venti giorni fa. In collegamento con Matano c’era Sebastiano, il marito della signora. É accaduto però che mentre la giornalista de La vita in diretta lo stava intervistando, si sentiva anche la voce di un’altra giornalista, quella di Pomeriggio 5. Il conduttore è intervenuto per spiegare ai telespettatori che sul posto c’era anche l’altra troupe ed ha ripreso la linea. Poi Alberto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il conduttoreè sempre stato gentile e composto ma stavolta si è visto sottrarre l’ospite durante il suo lavoro ed è intervenutostava conducendo una puntata de La vita ine stava trattando il caso di un corpo di donna ritrovato a Trieste, che stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essere quello di Lilly, scomparsa venti giorni fa. In collegamento conc’era Sebastiano, il marito della signora. É accaduto però che mentre la giornalista de La vita inlo stava intervistando, si sentiva anche la voce di un’altra giornalista, quella di5. Il conduttore è intervenuto per spiegare ai telespettatori che sul posto c’era anche l’altra troupe ed ha ripreso la linea. Poi...

