Al Napoli focolaio di Covid, ma con la Juve si gioca: ok dalla Asl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi. La Asl 1 di Napoli ha accertato il focolaio da Covid nella squadra partenopea, ma ha permesso la partenza per Torino, dove affronterà la Juventus in campionato: “Invitiamo alla massima prudenza per evitare la diffusione del contagio”. Dice un frammento della nota diffusa. Questa è la chiave di volta per la partecipazione in campionato, nonostante lo scoppio della pandemia in squadra. Ha scatenato reazioni in tutta Italia e anche nel mondo del calcio. Si giocherà il match di domani sera all’Allianz Stadium. Per Torino sono partiti i giocatori con seconda e terza dose fatte da meno di 120 giorni, come indica il decreto governativo di Natale. Il comunicato della Asl di Napoli “focolaio di positività al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi. La Asl 1 diha accertato ildanella squadra partenopea, ma ha permesso la partenza per Torino, dove affronterà lantus in campionato: “Invitiamo alla massima prudenza per evitare la diffusione del contagio”. Dice un frammento della nota diffusa. Questa è la chiave di volta per la partecipazione in campionato, nonostante lo scoppio della pandemia in squadra. Ha scatenato reazioni in tutta Italia e anche nel mondo del calcio. Si giocherà il match di domani sera all’Allianz Stadium. Per Torino sono partiti itori con seconda e terza dose fatte da meno di 120 giorni, come indica il decreto governativo di Natale. Il comunicato della Asl didi positività al ...

sportface2016 : +++Il #Napoli è sempre più un focolaio: positivo anche Luciano #Spalletti+++ #COVID19 #JuventusNapoli - claudioruss : #JuveNapoli L’ASL #Napoli 1 Centro rende noto che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolam… - Corriere : Focolaio Covid ma Juve-Napoli si gioca: l’Asl non ferma la squadra campana - Rioda_2 : @mttdn @AgostinoMatteis @romeoagresti @GoalItalia i calciatori debbano essere 13 per non giocare, è chiaro che Tori… - Rioda_2 : @mttdn @AgostinoMatteis @romeoagresti @GoalItalia Si è troppo difficile. Il Torino ha 6 positivi + 2 non giocatori… -