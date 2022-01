Vino | la vittoria del Prosecco sullo Champagne è un trionfo del Made in Italy

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – Nel 2020 ilsurclassa lonelle esportazioni e diventa lo spumante più venduto al di fuori dell’Ue, come rende noto l’Ansa. Ladel205 milioni di litri esportati al di fuori dell’Unione Europea, il 41% del totale: un risultato eccezionale per ilche batte loe lo fa di gran lunga, considerato che lo spumante francese è al secondo posto con “appena” il 13% delle esportazioni, circa 66 milioni di litri, tallonato dal Cava con il 12%. La rilevazione, targata Eurostat, è accompagnata dall’analisi dell’ufficio statistico dell’Unione Europea. Essa ci testimonia che le esportazioni di spumanti al di fuori dell’Unione nel 2020 sono state pari a 494 milioni di litri totali, una ...

Advertising

dcalpirela : RT @IlPrimatoN: E nel Capodanno 2021 c'è un record di spumanti italiani 'stappati' - JohSogos : RT @IlPrimatoN: E nel Capodanno 2021 c'è un record di spumanti italiani 'stappati' - IlPrimatoN : E nel Capodanno 2021 c'è un record di spumanti italiani 'stappati' - philo_renzo : @BoomandBustit @BarlaBira @Heisenberg_303 Forza fren, dispiace per le vicende personali. Prima o poi ci solleveremo… - vittoria_zara : @Alb_Franc_Weiss Beh io il 31 mi sono bevuta un buon bicchiere di sua maestà BRINELLO DI MONTALCINO datato 1992 tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino vittoria

Luciano Pignataro

...Altoviti Avila Toscanelli, una nobildonna dell'Ottocento e il mare dell'isola d'Elba e D'... Norme napoleoniche sulelbano ' ed autrice è Gloria Peria. Il libro sarà disponibile in ...... il Barone Philippe de Rothschild volle festeggiare la liberazione dedicando il suoall'Année de la Victorie, commissionò così a Philippe Jullian un'immagine simbolica con la "V". La...La prima tappa di un viaggio alla scoperta di quel versante del mondo del vino che non solo ha quasi dimenticato i pronomi maschili, ma che soprattutto ...In libreria da domani il volume di Gloria Peria che spiega perché e come l’imperatore assegnò alla viticoltura elbana una certificazione d’origine ...