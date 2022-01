Una settimana fa Conte voleva “una donna al Quirinale”, oggi il M5s spinge per un Mattarella Bis (Di martedì 4 gennaio 2022) È durato appena una settimana l’afflato femminista del Movimento 5 Stelle: era il 27 dicembre quando il leader Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, aveva proposto “una donna” come Presidente della Repubblica. Una strada sulla quale il numero uno grillino aveva intenzione di puntare forte, visto che dopo le vacanze aveva in programma di parlarne anche con gli altri partiti. Secondo un retroscena de La Stampa, il nome nella mente dell’ex premier era quello di Letizia Moratti, assessora alla Sanità della Regione Lombardia: una figura stimata nel centrodestra, più vicina al centro che alla destra, anche se membro di spicco di una giunta guidata dal leghista Attilio Fontana. Ci sarebbe stato un lungo colloquio telefonico tra i due, bocciato però dai gruppi parlamentari del M5s, che hanno di fatto disconosciuto le indicazioni del ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) È durato appena unal’afflato femminista del Movimento 5 Stelle: era il 27 dicembre quando il leader Giuseppe, ex presidente del Consiglio, aveva proposto “una” come Presidente della Repubblica. Una strada sulla quale il numero uno grillino aveva intenzione di puntare forte, visto che dopo le vacanze aveva in programma di parlarne anche con gli altri partiti. Secondo un retroscena de La Stampa, il nome nella mente dell’ex premier era quello di Letizia Moratti, assessora alla Sanità della Regione Lombardia: una figura stimata nel centrodestra, più vicina al centro che alla destra, anche se membro di spicco di una giunta guidata dal leghista Attilio Fontana. Ci sarebbe stato un lungo colloquio telefonico tra i due, bocciato però dai gruppi parlamentari del M5s, che hanno di fatto disconosciuto le indicazioni del ...

