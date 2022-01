Un medico no vax è stato arrestato per aver rilasciato falsi green pass (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - E' accusato di aver ritirato 120 dosi di vaccino contro il Covid e di averle poi gettate via. Un medico di medicina generale, convenzionato con l'Asur di Ascoli Piceno, è finito in carcere su ordinanza del gip con l'accusa di peculato e falso. Sempre secondo quanto emerso dalle indagini ha certificato 150 attestazioni di avvenuta somministrazione del vaccino a 73 persone, una delle quali è ora agli arresti domiciliari in quanto ritenuto l'intermediario tra il medico e pazienti che avevano ottenuto i falsi green pass. I carabinieri hanno sequestrato i 73 certificati falsi ed eseguito 15 perquisizioni a carico di altrettante persone, oltre al sequestro di telefoni cellulari e altro materiale ritenuto utile alle indagini. A carico dei possessori dei ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - E' accusato diritirato 120 dosi di vaccino contro il Covid e dile poi gettate via. Undi medicina generale, convenzionato con l'Asur di Ascoli Piceno, è finito in carcere su ordinanza del gip con l'accusa di peculato e falso. Sempre secondo quanto emerso dalle indagini ha certificato 150 attestazioni di avvenuta somministrazione del vaccino a 73 persone, una delle quali è ora agli arresti domiciliari in quanto ritenuto l'intermediario tra ile pazienti che avevano ottenuto ipass. I carabinieri hanno sequestrato i 73 certificatied eseguito 15 perquisizioni a carico di altrettante persone, oltre al sequestro di telefoni cellulari e altro materiale ritenuto utile alle indagini. A carico dei possessori dei ...

