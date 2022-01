Uccide il figlio:convalidato l'arresto, Paitoni resta in carcere (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Gip di Varese Giuseppe Battarino ha convalidato l'arresto di Davide Paitoni e disposto per lui la custodia cautelare in carcere a Varese, a seguito dell'interrogatorio di garanzia durante il quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Gip di Varese Giuseppe Battarino hal'di Davidee disposto per lui la custodia cautelare ina Varese, a seguito dell'interrogatorio di garanzia durante il quale ...

