Tor Bella Monaca, 18enne in possesso di 32 dosi di cocaina: arrestato (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – Un ragazzo romano di 18 anni è stato notato ieri, in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto. Una volta fermato è stato trovato con addosso 32 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 21 grammi e di 60 euro ritenuti provento di attività illecita. L’arrestato è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo. Sempre in via dell’Archeologia i militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno sorpreso un romano di 49 anni per strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo è stato arrestato per evasione. La stessa contestazione è stata mossa ad altre 2 persone: un romano di 43 anni, anche lui agli arresti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – Un ragazzo romano di 18 anni è stato notato ieri, in via dell’Archeologia a Tor, dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto. Una volta fermato è stato trovato con addosso 32 involucri contenentiper un peso complessivo di oltre 21 grammi e di 60 euro ritenuti provento di attività illecita. L’è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo. Sempre in via dell’Archeologia i militari della Stazione Roma Torhanno sorpreso un romano di 49 anni per strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo è statoper evasione. La stessa contestazione è stata mossa ad altre 2 persone: un romano di 43 anni, anche lui agli arresti ...

